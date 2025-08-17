Alianza Lima Se Busca Revancha Contra ADT en Matute

La Victoria, Perú – Alianza Lima se enfrentará a ADT de Tarma este sábado 16 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva, también conocido como Matute, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. El partido comenzará a las 20:00 (hora local).

Alianza Lima, en busca de una victoria en casa, viene de una reciente victoria 1-0 sobre Ayacucho FC tras un periodo de resultados irregulares que incluyó una derrota y dos empates en sus últimos cuatro partidos. El equipo blanquiazul ha anotado cuatro goles y recibido la misma cantidad durante este lapso.

Hernán Barcos, figura clave de Alianza, aportó significativamente en el encuentro anterior y busca replicar su desempeño para ayudar a su equipo a lograr una valoración positiva en este partido. En el banquillo, el entrenador Néstor Gorosito ha enfatizado la necesidad de sumar puntos, especialmente con un Superclásico contra Universitario en el horizonte.

Por su parte, ADT llega a este partido con la moral por las nubes después de vencer 1-0 a Sport Huancayo. Con dos victorias y dos derrotas en sus últimos cuatro encuentros, ADT parece una piedra en el zapato para el equipo blanquiazul, especialmente después de su reciente triunfo por 3-0 en el Torneo Apertura.

En la alineación de Alianza, Guillermo Viscarra guardará la portería, mientras que jugadores como Josué Estrada y Alesandro Burlamaqui estarán en la defensa y el mediocampo, respectivamente. ADT, por su parte, presentará a Carlos Grados en el arco, con Joao Rojas destacado en el ataque, quien traerá peligrosidad en el juego ofensivo.

El equipo tarmeño ha mostrado un buen rendimiento cada vez que se enfrenta a Alianza, registrando tres triunfos y dos empates en sus últimos cinco partidos. La estrategia de ADT será vital en el partido, y un triunfo podría ayudarle a solidificarse como un rival competitivo fuera de casa.

El ambiente en Matute se anticipa eléctrico, y todos los ojos estarán puestos en el resultado, que no solo es importante para la tabla del Clausura, sino también para las aspiraciones a largo plazo de ambos equipos en el campeonato.