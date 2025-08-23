Atlético Madrid Se Busca Redención Contra Elche Tras Caer Ante Espanyol

Madrid, España – La temporada 2025/26 de LaLiga comienza con mucha presión para el Atlético de Madrid, que busca redimirse tras perder su primer encuentro ante el Espanyol por 2-1. El club tendrá su primer partido en el Metropolitano contra el Elche el sábado 23 de agosto.

La decepción del pasado fin de semana todavía pesa sobre el equipo dirigido por Diego Simeone. El partido se complicó tras la controvertida sustitución de Julián Álvarez, cuando el duelo se encontraba empatado, lo que permitió al Espanyol llevarse la victoria.

El siguiente desafío involucra al Elche, que llega con moral tras conseguir su primer punto de la temporada contra el Real Betis. Sin embargo, el historial no favorece al Elche, que no ha logrado ganar en el Metropolitano desde 1969.

En la alineación de los rojiblancos, Jan Oblak continuará siendo el guardián del arco, respaldado por jugadores como Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri en defensa. El mediocampo también contará con Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y Thiago Almada, mientras que en el ataque se esperan grandes actuaciones de Giuliano Simeone, Álex Baena y Julián Álvarez.

El Cholo Simeone ha enfatizado la importancia de obtener resultados inmediatos para iniciar la campaña con confianza. “No estoy aquí para dar excusas. Lo que necesitamos es trabajar y ser más efectivos,” comentó en una conferencia reciente.

Por su parte, el Elche, bajo la dirección de Eder Sarabia, espera interrumpir la larga racha negativa en la capital. Con jugadores recuperados y un enfoque fresco, planean dar una sorpresa al Atlético y dejar una marca en su regreso a la elite del fútbol español.

El partido se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano, y los aficionados están entusiasmados por ver si el Atlético puede dar una respuesta contundente después de su decepcionante inicio de temporada.