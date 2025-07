Copa do Brasil 2025: Oitavas de Final Começam Hoje

Rio de Janeiro, Brazil — A Copa do Brasil 2025 retorna nesta terça-feira, 29 de julho, após mais de dois meses de pausa. As oitavas de final terão início com o jogo entre Botafogo e Red Bull Bragantino às 19h no Estádio Nilton Santos.

Um total de 16 clubes disputam nesta fase, com 12 deles da Série A, dois da Série B e dois da Série C. Os times competindo nas oitavas incluem renomados como Corinthians, Palmeiras, e Flamengo.

Além do confronto de abertura, cinco outras partidas ocorrerão na quarta-feira, 30 de julho, e duas finais na quinta, 31. Os jogos de ida e volta seguirão com critérios de desempate por pênaltis caso os times terminem com o mesmo número de gols agregados.

Os lances mais aguardados incluem o clássico Corinthians x Palmeiras e os jogos Flamengo x Atlético-MG e Internacional x Fluminense. O vencedor de cada confronto nas oitavas garantirá uma premiação de R$ 3.638.250 e, caso avance para as quartas de final, receberá R$ 4.740.750.

Os jogos de volta estão programados para os dias 6 e 7 de agosto. Para as datas das quartas de final, as equipes se enfrentarão entre 27 de agosto e 11 de setembro, seguidas das semifinais em 5 e 19 de outubro, e a grande final marcada para 2 e 9 de novembro.