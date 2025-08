Echavarría Rallies for Birdies After Mid-Round Struggles

Los Ángeles, EE.UU. — El golfista colombiano Nicolás Echavarría mostró una notable recuperación durante la competición del viernes, a pesar de un comienzo complicado en el hoyo 15. Después de registrar seis pares y un triple putt, Echavarría logró reponerse con dos birdies consecutivos.

“Antes ese error me habría desestabilizado. Tal vez habría tirado el putter dentro de la bolsa o hecho un gesto de frustración. Hoy simplemente me animé. Como me dijo Iván: háblate como lo harías con tu mejor amigo. Sé tu mejor amigo”, explicó Echavarría sobre su nueva mentalidad.

Con estos cambios en su enfoque, el golfista logró mantener la concentración en un campo que se volvió más accesible sin viento, aunque el rough sigue siendo exigente. Echavarría también tiene un objetivo claro: avanzar al Top 50 de la FedExCup, lo que le permitiría evitar una dura gira de otoño.

“Estoy en el puesto 65. Si juego bien ahora, me puedo ahorrar mucho más adelante. No tengo nada que proteger, así que decidí ser agresivo”, añadió. Este viaje de trabajo psicológico ha sido de tres años y se siente alineado con importantes objetivos.

“Planificamos esto hace tiempo. Esta semana es clave y la próxima también lo será, así que Iván estará conmigo las dos semanas”, concluyó Echavarría.