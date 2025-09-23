Levante Faces Real Madrid in Key LaLiga Clash Tonight

CIDADE VALENCIA, España — Esta noche, el Levante recibe al Real Madrid en el Ciutat de Valencia, en un partido clave de LaLiga programado para las 21:30 CEST.

El Real Madrid llega a este encuentro como líder de LaLiga, tras registrar seis victorias consecutivas. Su último triunfo fue contra el Espanyol, donde jugaron con el 72% de posesión pero lograron solo 16 remates a puerta.

El entrenador Xabi Alonso ha realizado varios cambios en la alineación, destacando la titularidad del nuevo fichaje Fran García y la inclusión de Álvaro Carreras en la defensa. Carreras, quien estará como central, se une a Huijsen en la zaga, mientras que Asencio ocupará el lateral derecho.

Por el Levante, el técnico Julián Calero ha realizado tres cambios respecto al último partido. Dela y Pampín entran en la defensa y Olasagasti ayudará en el mediocampo. El tridente ofensivo estará formado por Etta Eyong, Iván Romero y Carlos Álvarez.

El partido es crucial para el Levante, que busca sumar puntos tras conseguir su primera victoria de la temporada frente al Girona. Romero, máximo goleador del equipo con tres tantos, será clave en el ataque granota.

Con un estadio lleno de aficionados, ambos equipos buscarán aprovechar la ocasión para dejar una buena impresión. El Levante espera sorprender al gigante blanco que no ha tenido un buen historial en su visita a este campo en los últimos años.

La historia entre ambos equipos sugiere un enfrentamiento intenso, ya que solo en los últimos diez partidos, el Real Madrid ha logrado cuatro victorias, mientras que el Levante ha salido vencedor en tres ocasiones.

Con expectativas altas, la afición granota se prepara para un emocionante partido, mientras que el Real Madrid busca mantener su racha ganadora y continuar liderando la competición.