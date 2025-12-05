Health
Summer Skin Care Tips and Essential Products for 2025
São Paulo, Brasil – As temperaturas aumentam com a chegada do verão, e os cuidados com a pele se tornam ainda mais essenciais. A GQ Brasil preparou uma lista de produtos indispensáveis para sua rotina de cuidados com a pele neste período quente.
O protetor solar é um item fundamental para o verão, e o Darrow Actine se destaca por sua alta proteção UVA/UVB em uma textura leve. A marca direciona seu produto para pessoas com peles oleosas e acneicas, prometendo um efeito antioleosidade que dura até 10 horas.
Outro produto notável é o Hydro Boost, um hidratante facial que contém ácido hialurônico, sendo ideal para todos os tipos de pele, inclusive as oleosas e sensíveis. A formulação em gel permite rápida absorção e promete hidratação por até 48 horas, enquanto fortalece a barreira cutânea e ajuda a controlar a oleosidade.
A limpeza correta é o primeiro passo na rotina de skincare. Para isso, o gel de limpeza facial Bioderma Sébium Moussant se apresenta como uma ótima alternativa. Este sabonete purifica a pele, minimiza a formação de cravos e espinhas, e possui ação antibacteriana e antioxidante.
Um sérum específico também pode beneficiar a pele. Este produto concentrado nutre, hidrata e corrige imperfeições, sendo especialmente recomendado para tratar a acne hormonal. A marca recomenda a aplicação diária para melhores resultados.
A GQ Brasil selecionou todos os produtos de forma independente, embora a compra através de links possa resultar em comissões. Os preços confirmados na publicação podem variar.
