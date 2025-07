Waaiers drukken Evenepoel in finale Tour de France openingsrit

LILLE, Frankrijk — In de openingsetappe van de Tour de France, die 184,9 kilometer lang was, zorgde een verrassende waaierformatie voor chaos in het peloton. Visma-Lease a Bike opende de debatten met kopman Jonas Vingegaard, terwijl grote concurrent Tadej Pogacar ook gretig meedrukte. Remco Evenepoel, die als een van de favorieten wordt gezien, miste de slag en moest achtervolgen.

Met nog 10 kilometer op de teller had Evenepoel een achterstand van bijna 30 seconden op de kopgroep van zo’n 40 renners. In de hectiek van de finale kreeg de Belgische klassementshoop het moeilijk, wat zijn kansen op een goede start van de Tour ernstig belemmerde.

“Het voelde alsof alles fout ging op het verkeerde moment,” zei Evenepoel. “Ik denk dat als je niet goed gepositioneerd bent in het peloton, alles tegen je kan werken.” Zijn ploeggenoten zaten in dezelfde positie, wat de druk verergerde.

Ondertussen vochten de sprinters in de kopgroep fel voor de eerste gele trui van deze editie. Jasper Philipsen en Biniam Girmay werden als de snelste mannen geschat, met Wout van Aert en Tim Merlier als sterke kandidaten om zich bij hen te voegen.

De renners moesten door verschillende strategische secties strijden tegen de wind, wat leidde tot nervositeit in het peloton. Met de dreiging van waaiers in de lucht, vreesden veel renners dat ze niet veilig zouden zijn.

Remco Evenepoel, die eerder deze week sprak over de grote druk in deze eerste etappe, zei: “De zenuwen van de eerste dag zijn altijd aanwezig, vooral met de weersomstandigheden.””

De winnaar van de openingsrit zal bekendgemaakt worden als het peloton Lille binnenrijdt, en de vraag blijft wie de eerste gele trui zal mogen aantrekken.